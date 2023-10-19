Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Son gelen bilgiler sızdı. İsrail ve Filistin savaşı etkiler mi?

Merkez Bankası’nın faiz kararıyla ilgili uzmanlar piyasayı ve İsrail-Filistin savaşını da ele alarak tahminlerde bulundular.

Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Son gelen bilgiler sızdı. İsrail ve Filistin savaşı etkiler mi?

İsrail- Filistin savaşı 13. Günde de devame diyor. Orta Doğu’daki gerilim döviz fiyatlarında yükselişlere neden oldu. Altın ve petrol tekrar yükselişe geçti.

Piyasada ise şimdi gözler Merkez Bankası'nın ekim ayı Para Politikası Kurulu'nda vereceği kararda.

İsrail-Filistin çatışması Merkez Bankası'nın faiz kararını, piyasaları nasıl etkileyeceğiyle ilgili ise uzmanlar yorumlarda bulundu.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, tüm bunlar yaşanırken Merkez Bankası haftaya yapacağı ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısı çok daha kritik hale geldi.

Merkez Bankası yeni yönetimi 4 toplantıda politika faizini 2150 baz puan artırarak yüzde 8,5’ten yüzde 30’a çıkarmıştı.

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BÜYÜK DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Uzmanlar çatışmaların para politikasında büyük değişikliklere yol açmayacağını, asıl endişe verenin savaşın kontrolden çıkması durumunda fiyatlamalar üzerinde yaratacağı etki olduğunu vurguladı.

Deniz Yatırım Yatırım Strateji ve Araştırma Bölüm Müdürü Orkun Gödek, Merkez Bankası'nın sıkılaşmaya devam edeceğini dile getirerek Para Politikası Kurulu toplantısında da bir problem olacağını düşünmediğini ifade etti.

Gödek, Merkez Bankası'nın önceliğinin hala daha parasal sıkılaştırma ve enflasyon beklentilerini iyileştirme olduğunu vurgulayarak para politikasının TL varlık fiyatlamalarındaki dalgalı seyirden etkilenmeyeceğine işaret etti.

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