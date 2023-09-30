İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'nın El-Bire kenti yakınlarında bir araca açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin öldüğü, diğerinin yaralandığı belirtildi.

KAYNAK: İHA
İsrail askerleri, Batı Şeria'da 1 Filistinliyi öldürdü

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail askerleri, Bire'ye bağlı Et-Tavil Dağı bölgesinde inşa edilen Psagot Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bir araca ateş açtı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda Muhammed Cibril Rummane'nin hayatını kaybettiğini, bir Filistinlinin ise bedeninin alt kısmından hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusunun açıklamasında ise Psagot yakınlarındaki askeri bir noktaya molotofkokteyli attığı iddia edilen 2 gence ateş açılarak "etkisiz hale getirildikleri" ifade edildi.

Batı Şeria, uzun zamandır, İsrail askerlerinin baskınlarına ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına tanık oluyor.

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