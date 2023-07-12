İsrail, Azerbaycan’daki saldırı girişiminden İran’ı sorumlu tuttu

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Sırbistan'a resmi ziyarette bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan ülkesinin büyükelçiliğine karşı düzenlenmek istenen terör saldırısıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'a göre Cohen,"Azerbaycan'daki İsrail Büyükelçiliğine düzenlenen saldırı girişiminin arkasında İran var. Yakalanan terör hücresini İran finanse etmiş ve talimat vermiştir."dedi.

İran yönetimi ise İsrail Dışişleri Bakanı'nın suçlamalarına karşı henüz bir açıklama yapmadı.

Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi, 11 Temmuz Salı günü yaptığı duyuruda, Afganistan uyruklu Fawzan Mosa Khan adlı şahsın, Bakü'deki İsrail Büyükelçiliğine terör saldırısı düzenlemeye hazırlandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını bildirmişti.