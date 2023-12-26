İsrail Cumhurbaşkanı, Gazze’ye atılacak obüs mermisinin ‘size güveniyoruz’ yazdı

Kaynak: AA
İsrail Cumhurbaşkanı, Gazze’ye atılacak obüs mermisinin ‘size güveniyoruz’ yazdı
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze’ye atılacak obüs mermilerinden birinin üzerine "size güveniyoruz" yazdı.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, sosyal medya hesabından Gazze-İsrail sınırındaki yedek taburları ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Herzog, Gazze-İsrail sınırındaki yedek taburları ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Askerlerin 80 gündür evlerinden uzakta olduklarını ve tüm zorluklara göğüs gerdiklerini kaydeden Herzog, "İsrail'in onlara ve ailelerine, cephede bulundukları sırada ve şehre döndüklerinde tam destek sunması gerekiyor." dedi.

Herzog’un, ziyaretine ilişkin paylaştığı fotoğraflardan birinde Gazze’ye atılacak obüs mermilerinden birinin üzerine ‘size güveniyoruz’ yazdığı görüldü.

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