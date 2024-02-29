İsrail, Doğu Kudüs'ün doğusunda 2 bin 640 dönümlük araziye el koydu

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Barış Şimdi) Hareketi, konuyla ilgili bir açıklama yaparak Doğu Kudüs'ün doğusundaki bu arazilerin "devlet arazisi" ilan edildiğini duyurdu. Ebu Dis ve El-Ayzeriyye beldeleri arasında yer alan söz konusu toprakların devlet arazisi ilan edilmesinin, Maale Adumim Yahudi yerleşim birimini genişletmeye yönelik tartışmalı E1 planının bir parçası olabileceği belirtildi.

E1 planı, Kudüs'ün doğusundaki "Maale Adumim" yerleşimini binlerce yerleşim birimi aracılığıyla Batı Kudüs'e bağlamayı amaçlıyor. Bu plan, Batı Şeria'yı ikiye bölmekte ve Doğu Kudüs'ü de doğusundaki Filistin topraklarından izole etmektedir.

Daha önce uluslararası platformlarda bu planın uygulanması konusunda birçok uyarı yapılmış, Avrupa Birliği (AB) ise bu planın uygulanması durumunda iki devletli çözüm şansının ortadan kalkacağını dile getirmişti.