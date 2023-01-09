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İsrail Filistin bayrağını yasakladı

İsrail'in aşırı sağcı bakanı Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağı asılmasını yasakladı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 09:27
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İsrail Filistin bayrağının asılmasını yasakladı

İsrail Filistin bayrağını yasakladı
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İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, kamuda Filistin bayrağı asılmasının yasaklanması için polise talimat verdiğini duyurdu.

Bakan Ben-Gvir Twitter hesabındaki paylaşımında, “Bugün polise, herhangi bir Filistin bayrağının veya terör örgütüyle özdeşleşen veya İsrail Devleti’ne karşı tahrik eden herhangi bir bayrağın dalgalanmasının yasaklanması talimatını verdim” ifadelerini kullandı. “Tüm gücümüzle terör ve terör teşvikiyle mücadele edeceğiz” diyen aşırı sağcı Ben-Gvir, kamuda Filistin bayraklarının dalgalandırılmasını yasakladı.

Ben-Gvir’in, İsrail hapishanelerinde 40 yıl geçiren Filistinli mahkum Kerim Yunus’un 5 Ocak’taki tahliyesi sonrası Hayfa’daki köyü Ara’da Filistin bayrakları açılarak coşkuyla karşılanması üzerine böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

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