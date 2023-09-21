İsrail Gazze’deki geçiş noktalarını kapattı

İsrail'in Gazze’deki geçiş noktalarını kapatması sonucu binlerce işçi Batı Şeria ve İsrail’deki işlerine gidemedi.

KAYNAK: İHA
İsrail Gazze’deki geçiş noktalarını kapattı

İsrail, sınır protestolarının artması nedeniyle Gazze’deki geçiş noktalarını kapattı. Abluka altındaki Gazze’nin dışında çalışma iznine sahip binlerce işçi geçiş noktalarının kapatılması nedeniyle Batı Şeria ve İsrail’deki işlerine gidemedi.

İsrail Savunma Bakanlığının Filistinlilerle koordinasyon sağlayan kuruluşu Cogat'ın sözcüsü, Gazze'ye giden Erez geçiş noktasının kapatıldığını doğrulayarak, durum değerlendirmesinin ardından geçiş noktasının yeniden açılacağını ifade etti.

Mısır, bölgede sükunet çağrısında bulunarak, İsrail'i Gazze’deki Filistinlileri "toplu cezalandırmadan" kaçınmaya çağırdı.

Gazze’deki Çalışma Bakanlığı Sözcüsü Ayman Ebu Krayyem, kapatma sonucunda İsrail'deki Yahudi bayramları nedeniyle Gazze'ye dönen 8 bin işçinin yasaktan bu yana bölgede mahsur kaldığını ifade etti.

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