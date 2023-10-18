İsrail, Gazze’deki hastanenin yakınına saldırdı

Hastanede yerinden edilmiş 8 binden fazla Filistinlinin bulunduğunu açıklayan Filistin Kızılayı, saldırı anına ait görüntüleri paylaştı.

Hastanede 8 Bin Filistinli Vardı

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi’ndeki Tel el-Hawa semtinde bulunan Al-Quds Hastanesi’nin yakınına hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Filistin Kızılayı, hastanede yerinden edilmiş 8 binden fazla Filistinlinin bulunduğunu açıkladı. Saldırıda can ve mal kaybı bildirilmedi.

Saldırının Görüntüleri Sosyal Medyada

Filistin Kızılayı, saldırı anına ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Görüntülerde, hastanenin yakınında patlama sesleri ve dumanlar görülüyor.

Gazze’de Katliam Devam Ediyor

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. Dün akşam saatlerinde İsrail tarafından Gazze Şeridi’ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi’ne gerçekleştirilen saldırıda aralarında çocuklarında bulunduğu 471 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarda bugüne kadar toplam 3 bin 478 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 65 kişi de yaralandı.