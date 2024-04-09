Gazeteci Metin Cihan, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bildiğiniz gibi yerli tohumu yok edip çiftçiyi İsrail ve diğer yabancı tohumlara mecbur bıraktılar. Peki, İsrail'in dev tarım şirketi Haifa'nın Türkiye ayağı Agrosel firmasının sahibi kim? Milletvekili Hilmi Durgun. Yanlışım varsa düzeltin lütfen" diye yazması üzerine MHP Antalya Milletvekili Hilmi Durgun da X hesabından açıklama yaptı.

Durgun, “Agrosel Tarım firması olarak kuruluşumuzdan bu yana (2002) yerli ya da ithal tohum ticareti yapmadık.

Agrosel Tarım firması olarak gübre üretimi ve ürettiğimiz gübrelerinin yurtiçi ve gerekse yurtdışı pazarlarına satışını gerçekleştirmekteyiz.

Gübrenin üretilebilmesi için gerekli olan hammadde maalesef ülkemizde bulunmamaktadır. Tarım Bakanlığımızın resmi bilgilendirmesinden de kontrol edildiğinde görülecektir ki; gübrenin hammaddesi olan, Azot, Fosfor ve Potasyum kaynaklarının neredeyse tamamına yakını (yüzde 90’ı) dünyanın farklı ülkelerinden ithal edilmektedir.

Bahse konu Haifa firması, dünyanın sayılı gübre hammadde üreticisi ve tedarikçisi bir firmadır. Tohum firması değildir. Ayrıca ülkemizde genel müdürlükleri bulunmakla birlikte, genel müdürlüklerine bağlı, ülkemizin farklı coğrafyalarında yüzlerce müşterisi vardır.

Türk tarımının gelişimi için

* Bitkisel üretimin devamlılığı için elzem olan gübre ve bitki besleme ürünlerinin, Türk çiftçisi ile buluşabilmesi için gübre hammaddesi olan azot fosfor ve potasyumun ithal edilmesi veya ithalatçıdan tedarik edilmesi ihtiyaçtır.

* Türk tarımının gelişimi ve Türk çiftçisinin dünya kalite standartlarını yakalayabilmesi için ihtiyaç duyduğu her türlü teknoloji, gübre, ilaç, tarım makinaları vb. ihtiyaçlarının karşılanması milli bir görevdir.” dedi.

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Bu durumda benim, “İsrail tohumu ve milliyetçilik” başlıklı dünkü yazımı “İsrail gübresi ve milliyetçilik” diye yeniden ele almam gerekiyor.

Yalnız Haifa’nın Türkiye’deki başka bir distribütörü olan Kut-San’ın İnternet sayfasında “Tüm Karadeniz ve Kuzey-doğu Anadolu'da Haifa Tarım'ın portföyünde bulunan bitki besleme ürünlerinin teknik destek ve satışını gerçekleştirmektedir. Ayrıca bunun yanında bitki koruma ürünleri, tohum satışını da yapmaktadır. Tarımsal çözüm, güven ve teknoloji odaklı hizmet vermektedir.” deniliyor.

Haifa ise gübre şirketi olmakla birlikte çim tohumu ve yem bitkileri tohumu da sattığını duyuruyor.

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The İndependent Türkçe’de Gökçen Tuncer 2021 yılında Türkiye’de gübre üretimi ve ithalatını incelemişti.

Görüşüne başvurulan Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Metin Güneş'e göre Türkiye, gübrenin yüzde 50'sini ithal ediyor yüzde 50'sini ise kendisi üretiyor. Ancak doğal gaz, fosfat kayası, potas tuzu, amonyak, nitrik asit, sülfürik asit ve fosforik asit gibi maddeler, gübrenin ham madde ve ara girdileri ve Türkiye'de ham madde kaynakları bulunmadığından kimyasal gübre sektörü yüzde 90'ın üzerinde dışa bağımlı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye, azotu Çin, Mısır, Rusya ve İran'dan, fosforu, Kuzey Afrika'dan, potasyumu ise AB ülkelerinden ithal ediyor.

Tarım Bakanlığı’nın “2018-2022 Gübre Sektör Politikası Belgesi”ndeki ithalat verilerinde ise İsrail, nedense hiç görünmüyor!

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Aslında hayvancılık, aynı zamanda doğal gübre üretimi demektir. Hayvan gübresi üretimi ve dağıtımının nasıl yapılacağı konusunda, yeteri kadar bilgi birikimi var ama ülke çapında bir planlama veya organizasyon yok. Hayvan gübresi, içerdiği toplam azot, amonyum, nitrat ve organik azottan dolayı bitkiler için değerli bir bitki besin maddesi kaynağıdır. Buna rağmen büyükbaş hayvanların atmosferi kirlettiğine dair iddialar Türkiye’yi yöneten siyasi iktidar tarafından da benimsenmiştir. Eski Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, 9 Mart 2021 günü Hürriyet’e konuşmuş ve "Ülkedeki büyükbaş sayısını artırmayalım. Yem masrafı yüksek... Kullanılan tonlarca su var. Karbon salımı çok fazla. Küçükbaş sayımızı artıralım. Destekleri bu yönde verelim istiyoruz." demişti.

Oysa kimyasal gübre, toprağı kirletiyor ve üretilen bitkiler üzerinden insanlara da geçiyor...

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Özetle, İsrail, sadece tohum değil kimyasal gübre de üretiyor ve dünyaya satıyor. Onlar üretiyor, Türkiye ise İsrail’den tohum da alıyor, gübre ham maddesi veya gübre de alıyor ve sonra da gübre ham maddesi ithal eden şirketlerden birinin sahibi olan MHP’li milletvekili, "Gazze için yola revan olmazsam namerdim" diyor!