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Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te düzenlediği baskınlar sırasında 1'i yaralı 29 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 16:19
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İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinliyi gözaltına aldı

Batı Şeria ve Kudüs'te 1'i yaralı 29 Filistinli İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı
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Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Batı Şeria ve Kudüs'ün farklı bölgelerine baskınlar düzenledi.

El Halil, Beytullahim, Cenin, Eriha, Nablus, Ramallah ve Kudüs'teki baskınlarda 28 Filistinli gözaltına alındı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'taki El-Meriç köyüne Filistin plakalı bir araçla baskın gerçekleştirdi.

Baskın sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli Muhammed Hamdan yaralandı. Hamdan, yaralıyken İsrail güçleri tarafından gözaltına alındı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Nablus'ta aranan bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Gözaltı sırasında şahsın kaçmaya çalıştığı, güvenlik güçlerinin de ateş açtığı aktarılan açıklamada, gözaltına alınan kişinin sorgulanmak üzere sevk edildiği belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor. Baskınlara tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında zaman zaman olaylar çıkıyor. (AA)

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