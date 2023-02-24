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İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 9 Filistinli yaralandı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 17:28
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İsrail güçleri, Batı Şeria'da düzenlenen gösterilerde 9 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 9 Filistinliyi yaraladı
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Filistinliler, Ramallah kentinin doğusundaki Ramun köyü yakınlarında İsrail nezdinde de hukuksuz kabul edilen kaçak Yahudi yerleşim yerinin yakınlarında bir arazide cuma namazı kıldı. Namazın ardından düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin bayrakları taşıdı.

İsrail askerleri, gösteriye kauçuk kaplı mermi, göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. İsrail askerlerinin müdahalesinde 6 Filistinli yaralandı.

Filistinli aktivist Abdullah Ebu Rahme, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin birkaç gün önce Ramun köyünün yakınlarındaki araziye İsrail nezdinde de hukuksuz kabul edilen bir kaçak Yahudi yerleşim yeri kurmak için karavanlarını taşıdıklarını ve çadır kurduklarını söyledi.

Filistinlilerin, Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'daki tepe noktaları birbirine bağlayacak şekilde kaçak yerleşim yeri kurmasına karşı koymak için buraya geldiğini aktaran Ebu Rahme, İsrail ordusunun Yahudi yerleşimcileri koruduğunu ve Filistinlileri arazilerinden uzaklaştırmak için güç kullandığını dile getirdi.

Ramun köyü sakini Filistinli Ratib Nayif (73) de Yahudi yerleşimcilerin köye ait arazilere kaçak yerleşim yeri kurmaya çalıştığını ve köy halkına saldırdıklarını belirtti. Ramun köyü sakinlerinin arazilerini terk etmeyeceğini kaydeden Nayif, Yahudi yerleşimcilerin saldırıları nedeniyle çiftçilerin birçok sefer hasat yapamadığına dikkati çekti.

- Protestoya gerçek mermi ile müdahale

Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum, Nablus'a bağlı Beyt Decin ve Beyta beldelerinde de İsrail ordusu Filistinli göstericilere müdahale etti.

El Halil kent merkezindeki Bab ez-Zaviye Mahallesi ve El-Arub Mülteci Kampı'nda İsrail güçlerinin Nablus kentinde 11 kişiyi öldürdüğü baskın protesto edildi.

İsrail askerleri Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermi ve kauçuk kaplı mermi, göz yaşartıcı gaz bombaları kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, El-Halil Devlet Hastanesi'ne biri ağır olmak üzere 3 Filistinlinin yaralı olarak getirildiği aktarıldı.

Sağlık ekipleri, Batı Şeria'nın çeşitli noktalarında göz yaşartıcı gazdan etkilenen onlarca kişiyi ayakta tedavi ettiklerini kaydetti.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesinde İsrail ordusuyla temas hattına yakın yerlerdeki yasa dışı yerleşimlere karşı haftalık gösteriler düzenliyor.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi'nin verilerine göre, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 145 büyük, 140 da kaçak yerleşim yeri bulunuyor ve buralarda yaklaşık 666 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi yerleşim birimleri, uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. Batı Şeria'da yaşayan Yahudi yerleşimcilerin karavan, prefabrik yapı ve çadırlarla kurduğu "kaçak yerleşimler" İsrail nezdinde de kanuna aykırı sayılıyor. İsrail yönetiminin kaçak yerleşimlere kendi nezdinde yasal statü tanımasıyla Filistinliler topraklarını kaybediyor.

Yahudi yerleşim ve yerleşimcilerin destekçisi aşırı sağ partilerle koalisyon kuran Başbakan Binyamin Netanyahu, geçen haftalarda İsrail nezdinde de kaçak statüdeki 9 Yahudi yerleşimine tek taraflı hukuki statü tanımıştı.

- İsrail ordusunun 11 Filistinliyi öldürdüğü Nablus savaş alanına döndü

İsrail güçleri, 22 Şubat'ta işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentine birkaç noktadan baskın düzenlemişti.

Nablus'un tarihi Eski Şehir bölgesindeki bir evin etrafını kuşatan İsrail askerleri, baskını protesto eden Filistinlilere gerçek mermiyle müdahalede bulunmuş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak 11 Filistinliyi öldürmüş, 6'sı ağır 100'den fazla Filistinliyi yaralamıştı. İsrail ordusu, hakkında yakalama emri olan üç Filistinli silahlı kişiye operasyon düzenlediğini savunmuştu.

Filistin resmi verilerine göre, yılbaşından bu yana İsrail ordusu ve Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateş sonucu işgal altındaki topraklarda, 13'ü çocuk 65 Filistinli öldürüldü.

(AA)

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