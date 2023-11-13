İsrail güçleri Batı Şeria'da ikisi çocuk 40 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da aralarında iki çocuğun olduğu 40 Filistinliyi gözaltına aldı.

KAYNAK: AA
İsrail güçleri Batı Şeria'da ikisi çocuk 40 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu operasyonlarda, 2'si çocuk en az 40 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, gözaltına alınanlardan 20'sinin El Halil kentinden olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısının 2 bin 470'e çıktığı kaydedildi.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlilere karşı gözaltı operasyonları yürütüyor.

Öne Çıkanlar
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Son Haberler
Netanyahu Arap liderleri açık açık tehdit etti Dünya
Netanyahu Arap liderleri açık açık tehdit etti
Hakan Çalhanoğlu İtalya'nın tarihine geçti, efsaneyi geride bıraktı Spor
Hakan Çalhanoğlu İtalya'nın tarihine geçti, efsaneyi geride bıraktı
KYK'da 117 öğrenci zehirlendi. Yurtlarda skandallar bitmiyor Gündem
KYK'da 117 öğrenci zehirlendi. Yurtlarda skandallar bitmiyor
Antalya'da plastik fabrika kül oldu Gündem
Antalya'da plastik fabrika kül oldu
Tudor İtalyan devinin başına geçiyor Spor
Tudor İtalyan devinin başına geçiyor
Plastik fabrikası alev alev yandı Gündem
Plastik fabrikası alev alev yandı
Bakanlık 44 ilde ev ve iş yeri yapılacak arsa satıyor. KDV’den muaf olacaklar Ekonomi
Bakanlık 44 ilde ev ve iş yeri yapılacak arsa satıyor. KDV’den muaf olacaklar