İsrail Guterres'i istenmeyen adam ilan etti

İsrail, İran'ın dün gerçekleştirdiği roket saldırısını "yeterince kınamadığı" gerekçesiyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişini engellediğini açıkladı.

Dün, İran tarafından İsrail’e balistik füzeler atıldı. Ardından, Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi. İsrail ordusu, İran'dan füzelerin ateşlendiğini ve sivillerin bomba sığınaklarında olduğunu belirtti. İsrail ordu radyosu ise İran'dan yaklaşık 500'e yakın füzenin fırlatıldığını açıklamıştı

BM GENEL SEKRETERİ ATEŞKES ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

İsrail, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ülkeye girişini engellediğini duyurdu. İsrail'in Guterres'in, İran'ın dünkü füze saldırısını "yeterince kınamadığı" gerekçesiyle kararı aldığı aktarıldı.

BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınamış ve acil ateşkes çağrısını iletmişti. Yazılı açıklama yapan Guterres, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum. Buna artık bir son verilmesi lazım. Acil ateşkese ihtiyaç var" ifadelerine yer vermişti.