İsrail İstihbarat Başkanı'ndan "Şiddet olayları" uyarısı

İsrail İç İstihbarat Başkanı Ronen Bar, Netenyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi nedeniyle ülkede şiddet olaylarının yaşanabileceğini ifade etti.

KAYNAK: AA
İsrail İstihbarat Başkanı'ndan "Şiddet olayları" uyarısı

İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar, tartışmalı yargı düzenlemesinin ülkede kaos ve şiddet olaylarına yol açabileceği uyarısında bulundu. Başbakan Netanyahu’nun onayıyla ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşen Bar, geniş kapsamlı mutabakatlara varılmasının kaosun önlenmesinde önemli olduğunu söyledi.

Binyamin Netenyahu hükümetinin yargı düzenlemesi, Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor. Daha önce Başbakan Netanyahu, yargı düzenlemesini ertelediğini ancak mayıs sonunda bütçenin Meclisten geçmesinin ardından tekrar gündeme getireceğini duyurmuştu.

Hükümet, muhalefetle müzakerelerin tıkanması nedeniyle yakın zamanda yargı düzenlemesi için yeniden düğmeye basmıştı. Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı 11 Temmuz’da birinci oylamadan geçmişti. Hükümet, 2. ve 3. oylama için 24 Temmuz’da düzenlemenin Meclise getirileceğini açıklamıştı.

Binlerce İsrailli düzenlemeyi protesto etmişti

Yargı düzenlemesine karşı çıkan binlerce İsrailli, aralarında savaş pilotları, denizaltı subayları ve diğer elit birliklerin yer aldığı gönüllü yedek askerlik görevini bırakma kararı almıştı. Savunma Bakanı Gallant’ın, orduda yedek askerlerden gelen tepki üzerine yasa tasarısının ertelenmesi için çalıştığı iddia edilmişti.

İsrail’de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görev yapmış isimler de hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı. Yaklaşık 7 aydır devam eden protesto hareketi, hükümetin geri adım atmasını istiyor.

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