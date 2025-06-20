İsrail ile İran arasındaki savaşta öldürüldüğü iddia edilmişti! Ali Şemhani yaşıyor

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İsrail ile İran arasındaki savaşta öldürüldüğü iddia edilmişti! Ali Şemhani yaşıyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (IRGC) bağlı Fars Haber Ajansı, İsrail’in İran’a saldırılarını başlattığı 13 Haziran’da hedef aldığı Dini Lider Ali Hamaney'in danışmanı Ali Şemhani’nin hayatta ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Haberde, İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney’in danışmanı Şemhani'nin, İran halkına ve liderliğine gönderdiği kısa mesajda, “Hayattayım ve feda olmaya hazırım” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

13 Haziran’da İsrail’in Tahran’daki evine düzenlediği saldırıda ağır yaralandığı ifade edilen Şemhani’nin bir hastaneye nakledildiği iddia edilmişti. Bu bilgiler ilk olarak İran Ulusal Güvenlik Konseyi’ne yakınlığıyla bilinen Nour News tarafından paylaşılmıştı. Daha sonra İran’ın muhalif basını Şemhani’nin hayatını kaybettiğini iddia etmişti.

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