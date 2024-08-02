Elçilik Türk Bayrağını indirince İsrail çıldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Elçilik Türk Bayrağını indirince İsrail çıldırdı

Hamas lideri Haniye’nin öldürülmesinin ardından İsrail’de Türk Büyükelçiliği bayrakları yarıya indirince Dışişleri Bakanından sert açıklama geldi.

Türkiye, İsrail'deki büyükelçiliğinde öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Türk bayrağının yarıya indirmesi krize neden oldu.

Dışişleri Bakanı Israel Katz'ın tepki olarak İsrail'deki Türk maslahatgüzarı bakanlığa çağırdığı belirtildi.

Katz'ın "Elçilik temsilcileri terörist Haniye'nin yasını tutmak istiyorsa Türkiye'ye gidip Erdoğan'la yas tutabilir" dedi.

DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞIRDI

Öte yandan İsrail Türk Büyükelçisi'ni Dışişlerine çağırdı.

Katz, sosyal medyada yaptığı açıklamada "Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, İsrail'in lideri İsmail Haniye'nin ortadan kaldırılmasına tepki olarak Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından Türkiye'nin İsrail Maslahatgüzarını ağır bir kınama için çağırmaları talimatını verdim. Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorsa Türkiye'ye gitmeli ve terör örgütü Hamas'ı kucaklayan, onun cinayet ve terör eylemlerini destekleyen Erdoğan'ın yanında yas tutmalı" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

31 Temmuz'da sabaha karşı, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlenmiş ve Haniye hayatını kaybetmişti. Saldırıdan İsrail sorumlu tutulmuştu.

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