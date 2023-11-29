İsrail Katar'ı tehdit etti

İsrail Dışişleri Bakanlığı'na bağlı bir yetkili Katar ile savaştan sonra hesaplaşacaklarını söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
İsrail Katar'ı tehdit etti

Hamas ile geçici ateşkes devam ederken İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, İsrail'in şimdilik çatışma arabulucusu Katar'la farklılıklarını bir kenara bıraktığını, ancak Gazze'deki savaş sona erdikten sonra "hesaplaşacağını" söyledi.

"HAMAS'A VERDİKLERİ DESTEĞİN HESABINI SORACAĞIZ"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın stratejik işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Joshua Zarka, İsrail ordu radyosuna verdiği bir röportajda, Katar'ın "Hamas'ın faaliyetlerine ev sahipliği yapma ve meşrulaştırma ile ilgili her konuda oynadığı rol" ile ilgili "hesaplaşacağız" dedi.

Katar, ABD ve Mısır, Gazze'de ateşkesin sağlanması, uzatılması ve esir-esir değişiminin sağlanması için son günlerde yoğun müzakerelere girişti. Körfez ülkesi aynı zamanda siyasi bir kuruluş olduğunu ve barış için kullanılabildiği sürece açık kalacağını söylediği bir Hamas ofisine de ev sahipliği yapıyor.

Salı günü, CIA ve İsrail'in Mossad başkanları, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin uzatılması konusunu görüşmek üzere Katar başbakanıyla bir araya gelmişti.

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