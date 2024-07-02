İsrail Lübnan'a saldırdı: Bir sivil öldü

İsrail Lübnan'a saldırdı

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusunun El-Bustan beldesine düzenlediği saldırıda bir sivil hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Et-Tayyibe kasabasındaki bir elektrik dağıtım panosuna saldırması sonucu yangın çıktığı ve elektrik kesintisi meydana geldiği aktarıldı. Sivil savunma ekiplerinin yangını söndürmek için bölgeye sevk edildiği belirtildi. Ayrıca, İsrail savaş uçaklarının Nebatiye ve Tuffah bölgelerinde düşük irtifa uçuşları yaparak gürültüye neden oldukları kaydedildi.

İSRAİL ORDUSU İKİ "ŞÜPHELİ HAVA ARACINA" MÜDAHALE ETTİ

İsrail ordusunun açıklamasına göre, Lübnan sınırındaki Malkia bölgesinde bir hava aracının sızma şüphesi üzerine sirenler çalındı ve hava aracına müdahale edildiği, olayda yaralanma olmadığı ifade edildi. Kefr Kila bölgesinde tespit edilen "şüpheli hava aracına" da müdahale edildiği ve bu aracın İsrail topraklarına giriş yapmadığı belirtildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, 8 Ekim'den bu yana İsrail'in kuzeyine Lübnan'dan 1023 saldırı düzenlendiğini açıkladı. İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah Hareketi arasındaki çatışmalarda, İsrail'in kuzeyindeki yapıları ve altyapıyı hedef alan binin üzerinde saldırı gerçekleştiği bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesine göre, Bakanlık, Hizbullah'ın 8 Ekim'den bu yana sivil ve kamu binaları ile altyapıyı hedef alan 1023 saldırıyı tespit ettiğini duyurdu. Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen saldırılarda füze ve İHA'ların kullanıldığı, Hizbullah ile yaşanan sınır çatışmalarında en çok etkilenen yerleşim yerlerinin Kiryat Shmona, Manara, Metula, Shlomi ve Arab Aramşe olduğu, en büyük hasarın ise evler, binalar ve altyapıda meydana geldiği belirtildi.

Yukarı Celile Bölge Konseyi Başkanı Giora Zaltz, tahliye edilen yerleşim yerlerinde altyapı, binalar ve evlerin zarar gördüğünü, zararın tespiti için çalışmaların başlatıldığını ifade etti.

MAVİ HAT'TA GERGİNLİK

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında Lübnan Hizbullahı ile çatışmalarını devam ettiriyor. İsrail ile Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak adlandırılan sınır hattında son haftalarda gerginlik artıyor. İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırı için "operasyonel planı" onayladığını açıkladı. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilmeyeceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.