İsrail Lübnan'ı bir kez daha vurdu! Beyrut'ta 3 büyük patlama

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İsrail Lübnan'ı bir kez daha vurdu! Beyrut'ta 3 büyük patlama

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u bir kez daha vurdu. Beyrut'ta 3 büyük patlama meydana geldiği bildirildi.

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yeniden hedef aldı. Gelen bilgilere göre kentte üç büyük patlama meydana geldi. Orta Doğu'daki tansiyon her geçen gün yükselirken, İsrail’in hem Lübnan’a hem de Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde İran, balistik füzelerle İsrail’i vurmuştu ve İsrail savaş kabinesi buna karşılık verme kararı almıştı. İsrail'in, İran'a karşı bu gece bir saldırı düzenlemesi beklenirken, Beyrut’ta gerçekleşen bu son saldırı, bölgedeki gerilimi daha da tırmandırdı.

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İsrail Lübnan'ı bir kez daha vurdu! Beyrut'ta 3 büyük patlama
İsrail Lübnan'ı bir kez daha vurdu! Beyrut'ta 3 büyük patlama