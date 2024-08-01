İsrail öldürdüğü Al Jazeera muhabirinin "Hamas üyesi olduğunu" iddia etti

Kaynak: AA
İsrail öldürdüğü Al Jazeera muhabirinin "Hamas üyesi olduğunu" iddia etti

İsrail, dün Gazze'de düzenlediği bombalı saldırıda öldürülen Al Jazeera muhabiri İsmail el-Gul’un Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları üyesi olduğunu öne sürdü.

İsrail ordusunun açıklamasında, Gul’un 7 Ekim’deki saldırılara katıldığı iddia edilirken, bu iddiaların herhangi bir delil sunmadan yapıldığı belirtildi.

Mayıs ayında Gazze'nin Şifa Hastanesi'ne düzenlenen baskında alıkonulan ve yaklaşık 12 saat sonra serbest bırakılan Gul, serbest bırakılmasının ardından İsrail askerlerinin kendisini ve diğer gazetecileri kelepçelendirip sorguya çektiğini ifade etmişti.

Gul ve kameramanı Rami er-Rifi, dün İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin yıkılan evinin görüntülerini almak üzere Şati Mülteci Kampı'na gitmişti. İkili, bölgeden ayrıldıkları sırada araçlarına düzenlenen saldırıda yaşamlarını yitirdi.

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