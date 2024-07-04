İsrail ordusu Gazze'de sivillerin sığındığı okulu bombaladı. 5 kişi öldü 15 kişi yaralandı

Sivil Savunma ekiplerinin yaptığı yazılı açıklamada İsrail’in sivillerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu 5 kişi öldür 15 kişi yaralandı. Ölen Filistinlilerin cenazeleri ve yaralılar El-Ehli Baptist Hastanesi'ne sevk edildi.

7 EKİM SONRASI

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 38 bin 11 Filistinli öldü, 87 bin 445 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu ifade edilirken halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.