İsrail ordusu Lübnan’da yeni hava saldırıları yürüttüğünü açıkladı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine yönelik operasyonlar gerçekleştirildiği belirtildi. Lübnan kaynakları ve sosyal medya kullanıcıları, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki yerleşim yerleri yakınlarındaki dağlık bölge ve vadilere, Litani Nehri çevresine düzenlediği hava saldırılarının görüntülerini paylaştı. Aynı süreçte, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim bölgelerinde akşam saatlerinde yeniden saldırı uyarı alarmları çaldı.

İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordin, İsrail'in kuzeyinde konuşlandırılmış birliklerin komutanlarıyla değerlendirme toplantısı yaptı. Açıklamada, kuzey komutanlığına bağlı komutanların, "bölgedeki çatışmanın genişlemesine yönelik hazırlıkların parçası olarak durum değerlendirmeleri yaptığı" ifade edildi. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar, "hava kuvvetlerinin mümkün olan en yüksek alarm seviyesinde olduğunu" belirtti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, gün boyunca Lübnan'dan İsrail topraklarına yaklaşık 90 roketin geçtiği, Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen hava saldırısında yaklaşık 180 noktanın hedef alındığı ve binlerce roket fırlatma namlusunun vurulduğu belirtildi. İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda, Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil ve "Rıdvan Gücü"nün eski komutanlarından Ahmed Mahmud Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 15 Hizbullah mensubu öldü.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, düzenlediği basın toplantısında, hava saldırısında ölenlerin sayısının 3'ü çocuk, 7'si kadın olmak üzere 37'ye yükseldiğini, 68 kişinin yaralandığını açıkladı. Ebyad, çağrı cihazlarının ve telsizlerin patlatılması ve dünkü saldırılarda ölenlerin toplam sayısının 76'ya yükseldiğini belirtti.