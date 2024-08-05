İsrail ordusu, Ultra-Ortodoks Yahudileri askere almakta başarısız oldu

İsrail resmi televizyonu KAN’ın haberine göre, askerlik şubesine başvurmaları için celp gönderilen 1000 Harediden sadece 30’u askerlik şubesine müracaat etti.

Haberde, başvurulardaki düşük oranın önemli sebeplerinden birinin de Haredilerden kalabalık bir grubun Tel Aviv’in doğusundaki Tel Hashomer bölgesinde bulunan askerlik şubesi önünde bugün karşıt bir gösteri düzenlemesi olduğu kaydedildi.

Zorunlu askerliğe karşı çıkan yüzlerce Ultra Ortodoks Yahudi, başkent Tel Aviv yakınlarındaki Tel Hashomer askerlik şubesi önünde bugün protesto düzenledi. İsrail polisi, askere gitmeyi reddeden Haredilerden 3 kişiyi gözaltına aldı.

Harediler İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor

Çoğu dini gerekçelerle askere gitmeyi reddeden Harediler, 9 milyonluk ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 12'sini oluşturuyor.

Ülkedeki Haredi Yahudilerinin büyük çoğunluğu Batı Kudüs'teki Meaşerim Mahallesi'nde ve başkent Tel Aviv yakınlarındaki Bney Brak kentinde yaşıyor.

İsrail'de 1 Kasım 2022 seçimlerden zaferle ayrılan Likud lideri Binyamin Netanyahu'nun koalisyon ittifakında aşırı sağcı partilerin yanı sıra Ultra Ortodoks Şas ve Birleşik Tevrat Yahudilik partileri de yer alıyor.

Laik Yahudilerle aralarında birçok konuda görüş ayrılığı olan ve toplumun geri kalanına entegre olmayı reddeden Haredi Yahudilerin çoğu, orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor.

Kadın ve erkekler için İsrail'de 3 yıl zorunlu askerlik hizmeti bulunuyor. Ultra Ortodoks Yahudilik inanca sahip Harediler ise 26 yaşına kadar Tevrat Kurslarında (Yeşiva) eğitim almaları halinde askerlikten muaf tutuluyor.

İsrail'de koalisyon ortağı Haredi partiler, "Tevrat eğitiminin temel hak olduğu" yönünde bir kanunu geçirerek temsil ettikleri kesimin askerlikten muaf tutulmasını yasal güvence altına almak istiyor.