İsrail, Aksa Tufanı'nı konuşuyor. Ülke medyasında yer alan haberlere göre İsrail Ordusu Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, bazı üst düzey subayların görevden alındığını duyurdu.

Zamir açıklamayı pazar akşamı yaptı, 7 Ekim 2023’te Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirilen Aksa Tufanı Operasyonu sırasında yaşanan “başarısızlıkların” ardından bazı üst düzey subayları görevden aldığını, bazılarını ise resmi olarak uyarı aldığını bildirdi.

'SEMBOLİK ADIM'

The Times of Israel'de yer alan habere göre görevden alınan çoğu komutan zaten daha önce istifasını sunmuştu. Bu nedenle İsrail medyası, sözkonusu açıklamanın "sembolik" olduğunu yazdı. Kınanan subaylar ise görevlerini, mevcut görev sürelerinin sonuna kadar sürdürecek.

Genelkurmay Başkanı şu açıklamaları yaptı: “Bu kararı almak zor oldu. Önümüzde komuta sorumluluğu açısından net bir çizgi çekme yükümlülüğü bulunuyor. Bu sorumluluk, İsrail Ordusu’nda komutan olmamızın bir gereği."

Zamir'in sembolik adımının ise İsrailliler nezdinde pek geçerliliği yok. İsrailliler, düzenli olarak sokaklara dökülüyor ve hükümetin başarısızlıklarının araştırılması için komisyon kurulması talebiyle gösteri düzenliyor.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle, Gazze Şeridi çevresindeki İsrail askeri üslerine ve yerleşimlerine, "Aksa Tufanı" adı altında kapsamlı bir saldırı düzenlemişti.

İsrailli siyasi ve askeri yetkililer, bu olayın ciddi bir güvenlik zafiyeti olduğunu kabul etmiş, bazıları sorumluluğu üstlenerek istifa etmişti. İsrail, 8 Ekim 2023'ten bu yana ABD'nin de desteğiyle Gazze'de yürüttüğü saldırılara paralel olarak Batı Şeria'da da askeri operasyonlarını yoğunlaştırdı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da düzenlenen saldırılarda, bin 69 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi yaralandı ve 1600'ü çocuk olmak üzere 20 binden fazla kişi gözaltına alındı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 69 bin 176 kişi hayatını kaybetti, 170 bin 690 kişi yaralandı.