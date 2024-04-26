İsrail polisi bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla bir kişiyi öldürdü

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre, başkent Tel Aviv'in güneyinde yer alan Remle'de meydana gelen olayda bir İsrailli kadın ağır yaralandı. Saldırganın "etkisiz hale getirildiği" belirtilirken, saldırının milliyetçi saiklerle yapıldığı ifade edildi.

Saldırganın kimliği hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, olayın detayları soruşturulmaya devam ediyor.

Bu arada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'si kadın olmak üzere 34 bin 356 Filistinlinin öldüğü, 77 bin 368 kişinin yaralandığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 489 Filistinlinin hayatını kaybettiği ifade edildi.