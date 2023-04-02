2 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği duyuruldu.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 06:35
Takip Et

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
+
Aa
-

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi elektrikleri keserek Kıble Mescidi'nde itikafta olan Filistinlileri dışarı çıkmaya zorladı.

Filistinliler ise mescidin kapılarını kapatarak İsrail polisine engel olmaya çalıştı.

İsrail güçleri ve fanatik Yahudi yerleşimciler, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek Filistinlileri kışkırtmaya çalışıyor.

İsrail polisi, 26 Mart'ta da Mescid-i Aksa'ya girmiş, Kıble Mescidi'nde namaz kılan ve itikafta olan Filistinlileri güç kullanarak dışarı çıkarmış ve itikaftakilerden 2 kişiyi gözaltına almıştı. (AA)

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
1
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿'Erdoğan size ne yaptı?' sözlerine çiftçiden müthiş cevap
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
2
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
3
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Yolcu otobüsünde kaptanı bıçakla rehin alıp aracı kaçırdı
﻿Alkole büyük zam 
4
﻿Alkole büyük zam 
﻿Alkole büyük zam 
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
5
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Derbinin hakemi Halil Umut Meler'le ilgili flaş iddia
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
6
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
﻿Türkiye’de doların ne olacağını ABD’li kuruluş açıkladı. Dikkat çeken KKM ayrıntısı
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
7
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
﻿ Ronaldo'nun gizli fantezisi ortaya çıktı. Sevgilisi açıkladı
﻿Miami Açık'ta zafer Kvitova'nın
﻿Miami Açık'ta zafer Kvitova'nın
﻿Miami Açık'ta zafer Kvitova'nın
﻿İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
﻿İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
﻿İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
﻿Firari katil zanlısı 20 yıl sonra Aydın'da yakalandı
﻿Firari katil zanlısı 20 yıl sonra Aydın'da yakalandı
﻿Firari katil zanlısı 20 yıl sonra Aydın'da yakalandı
﻿Norveç'te çığ düştü: 4 kişi öldü
﻿Norveç'te çığ düştü: 4 kişi öldü
﻿Norveç'te çığ düştü: 4 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.