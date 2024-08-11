İsrail sabah namazında okul vurdu: En az 100 ölü

İsrail'in Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda en az 100 kişi öldü.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna saldırı düzenledi.

Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleşen saldırıda en az 100 kişi öldü, onlarca kişi ise yaralandı.

TABİİN OKULUNU BOMBALADI

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve çıkan yangın nedeniyle yandığını kaydetti. Sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta güçlük çektiği belirtildi.

İsrail ordusu ise Hava Kuvvetlerinin, Hamas'ın karargah olarak kullandığı Tabiin Okulunu bombaladığını duyurdu.

İsrail ordusunun, Gazze kentinde yerinden edilen sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 kişinin öldürüldüğü saldırıda, yaralananların ise çoğunun ya azaları kopmuş ya da tümüyle yanmış halde olduğu bildirildi.

İsrail'in bu sabah gerçekleştirdiği okul katliamının ardından ölü ve yaralıların kaldırıldığı Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesi Müdürü Fazıl Naim, AA muhabirine konuştu.

Naim, "İsrail işgal ordusunun Et-Tabiin Okulu'nda gerçekleştirdiği katliamda yaralananların çoğu ya azaları kopmuş ya da tümüyle yanmış haldeki vakalar." dedi.

KİMLİKLERİ BELİRLENEMİYOR

Naim, "Bu korkunç katliam sonrası şehit ve yaralı sayımız gerçekten çok fazla. Savaşın başından bu yana yaşadığımız en zor gün, bugün." ifadelerini kullandı.

Ameliyathanelerde her an ölebilecek oldukça zor durumda çok fazla yaralı olduğunu aktaran Naim, dolayısıyla ölü sayısının daha da artabileceğini belirtti.

Naim, şu ana kadar 70 şehidin kimliğini tespit edebildiklerini, parçalanmış haldeki diğer şehitlerin kimliklerinin belirlenmesinin ise çok güç olduğunu dile getirdi.

Yaralı sayısının fazla, durumlarının ise çok ağır olduğuna dikkati çeken Naim, ancak tıbbi malzeme ve ekip yetersizliği nedeniyle yaralılara öncelik sırasına göre müdahale edebildiklerini ve durumun oldukça zor ve tehlikeli boyutlarda olduğunu vurguladı.