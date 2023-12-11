İsrail saldırılar sonucu Gazze'de ölenlerin sayısı 18 bini aştı

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in 7 Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 205’e yükseldiğini duyuruldu.

KAYNAK: İHA
İsrail saldırılar sonucu Gazze'de ölenlerin sayısı 18 bini aştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 66 gündür devam ederken, can kaybı her geçen dakika artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında 208 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 416 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

El-Kudra, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 205'e, yaralı sayısının da 49 bin 645’e yükseldiğini bildirdi.

FİLİSTİN'DEN SAHRA HASTANESİ ÇAĞRISI

El-Kudra, “İsrail’in bilinçli olarak hedef aldığı ve çökerttiği sağlık sistemine destek sağlamak amacıyla tüm ülkeleri ve sağlık kuruluşlarını Gazze Şeridi'nin her bölgesinde sahra hastaneleri kurmaya çağırıyoruz” dedi.

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