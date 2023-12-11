İsrail saldırılar sonucu Gazze'de ölenlerin sayısı 18 bini aştı

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 66 gündür devam ederken, can kaybı her geçen dakika artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı açıklamada, son 24 saatte İsrail saldırılarında 208 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 416 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

El-Kudra, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18 bin 205'e, yaralı sayısının da 49 bin 645’e yükseldiğini bildirdi.

FİLİSTİN'DEN SAHRA HASTANESİ ÇAĞRISI

El-Kudra, “İsrail’in bilinçli olarak hedef aldığı ve çökerttiği sağlık sistemine destek sağlamak amacıyla tüm ülkeleri ve sağlık kuruluşlarını Gazze Şeridi'nin her bölgesinde sahra hastaneleri kurmaya çağırıyoruz” dedi.

