İsrail saldırılarında 13 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, Deyr el-Belah'ın doğusunda "El-Kastal" sitesindeki bir evi hedef alması sonucu 2'si çocuk 4 Filistinli; Megazi Mülteci Kampı'nda bir evi bombalaması sonucu da 2 Filistinli öldü. Söz konusu Filistinlilerin cenazeleri Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Ayrıca, İsrail ordusu Bureyc Mülteci Kampı'nda evleri, Deyr el-Belah'ın Es-Selka Vadisi bölgesinde de sivilleri hedef aldı.

Görgü tanıkları, İsrail'in Bureyc Mülteci Kampı'nda Şehitler Kavşağı yakınındaki "Blok 5" binasında "Ebu Cebbara", "En-Nebahin" ve "Eş-Şerif" ailelerine ait evleri bombaladığını aktardı.

Sağlık çalışanları ise evleri hedef alan İsrail saldırısında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda Filistinlinin yaralandığını veya enkaz altında kaldığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde, İsrail ordusu Tel es-Sultan Mahallesi'ndeki yeni binaları havaya uçurdu.

Arama kurtarma ekipleri Refah'ta İsrail ordusunun gece saatlerinde düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 3 kişinin cesedine ulaştı.

Bu arada İsrail ordusu Gazze kentinin güney ve batı bölgelerindeki mahalleleri yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarıyla vurdu.