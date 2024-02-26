İsrail saldırılarında en az 18 Filistinli daha hayatını kaybetti

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Refah'ın batısındaki Kuveyt Hastanesi yakınındaki Zatme ailesine ait eve düzenlenen bombardımanda çoğunluğu kadın ve çocuk en az 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, aynı bombardımanın bölgedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu alanda büyük bir yıkıma neden olduğunu aktardı. Gazze kentinin batısındaki Şeyh Iclin bölgesinde ise İsrail güçlerinin saldırısında en az 4 Filistinlinin öldüğü ve onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ölen Filistinlilerin cenazelerinin, Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında en az 12 bin 660’sı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinlinin öldüğü, 70 bin 43 kişinin yaralandığı belirtildi.

Uluslararası toplum, hastanelerin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzemelerin eksikliği, açlık ve susuzluk gibi sorunların yaşandığı Gazze'de ateşkes çağrıları yaparak insani yardımların artırılmasını talep ediyor.