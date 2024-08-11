İsrail saldırılarının 310. günü

Kaynak: AA
İsrail saldırılarının 310. günü

İsrail’in Filistin’e saldırılarının başladığı günden bugüne 310 gün geçti. Gazze şeridine saldırılar halen havadan, karadan ve denizden devam ediyor.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Han Yunus kentinin kuzeyindeki Hamed kentinde bulunan iki büyük bina İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Saldırıda 5 kişi yaralandı.

Eşzamanlı olarak Karara, Zenne ve Beni Suheyla beldeleri de hava saldırılarına maruz kaldı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısındaki konutlar İsrail ordusu tarafından bombalanırken, kentin batısındaki diğer bölgeler ve kuzey kesimleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

Gazze kentindeki Tel El-Heva ve Zeytun Mahallesi'ndeki evler, İsrail topçuları ve ağır makineli silahların ateşi altında kaldı. Kentin güneyindeki Şüheda kavşağı yakınında patlamalar ve silahlı çatışma sesleri duyuldu.

Yine Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı çevresi ve Balıkçılar Limanı bölgesi, İsrail hücum botları tarafından bombardımana tutuldu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyi ve El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusu İsrail topçularının hedefi oldu.

İlk yardım ekiplerinden verilen bilgiye göre, Filistinli bir genç kız, Deyr El-Belah kentinde İsrail insansız hava aracı tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Yüzünden yaralanan genç kız ilk yardım ekipleri tarafından kentteki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

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