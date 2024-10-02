İsrail saldırıya geçiyor. Vuracakları yerleri açıkladılar

İsrail ordusu sözcüsü Avichai Adraee, sosyal medya platformu X hesabından gerçekleştirdiği açıklamada, saldırıların gerçekleştirileceği bölgeleri açıklayarak, "Güvenliğiniz için evinizi derhal tahliye etmelisiniz, Avali Nehri'nin kuzeyine geçin. Hayatınızı kurtarın" ifadelerini kullandı.

İSRAİL’İN VURACAĞI NOKTALAR

Adraee saldırıların gerçekleştirileceği bölgeleri El-Beyada, Buyut es-Siyad, Er-Raşidiye, Maşuk, El-Bes, Şubriha, Teyr Dibbe, El-Burğuliye, Muhayyem el- Kasımiye, Nebi Kasım, Burc Rihal, El-Abbasiye, Muareke, Ayn el-Baal, Mahrune, Bafliye, Deyr Kifa, Sarife, Arzun, Derdeğiye, Dahr Bariye Cabir, Cebel el-Ades, Şuhur ve Burc eş-Şimali şeklinde duyurdu.

Bölgede yaşayan insanları güneye gitmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Andraee, Hizbullah'ın askeri hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirileceği iddiasıyla, Lübnanlı sivillerden Avali Nehri'nin kuzeyine gitmelerini söyledi.

Andraee, Lübnanlı sivillerin evlerine dönmeleri konusunda ise "Evlerinize dönmeniz için güvenli vakti size bildireceğiz." İfadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İran, dün İsrail'in başkenti Tel Aviv’i füzelerle vurmuştu. İran basını, hedeflerin yüzde 90'ının başarılı şekilde isabet ettiğini açıklamıştı. Tahran, saldırıda meşru müdafaa hakkı çerçevesinde sadece askeri noktaların hedef alındığını ifade ederken, İsrail ise saldırıya sert yanıt verileceğini duyurmuştu.