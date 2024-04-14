İsrail saldırıya geçti! İlk hedefi Lübnan oldu

Kaynak: Haber Merkezi
İsrail saldırıya geçti! İlk hedefi Lübnan oldu
İsrail, Lübnan'ın güneyinde bulunan Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı gerçekleştirdi.

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