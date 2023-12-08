İsrail Savaş Kabinesi üyesinin oğlu Gazze'deki çatışmalarda öldü

İsrail’in Savaş Kabinesi’nde gözlemci olarak yer alan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda öldü.

KAYNAK: İHA
İsrail Savaş Kabinesi üyesinin oğlu Gazze'deki çatışmalarda öldü

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 62’nci günde devam ederken, İsrail’in Savaş Kabinesi’nde gözlemci olarak yer alan eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eizenkot'un 25 yaşındaki oğlu Gal Meir Eisenkot, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki çatışmalarda öldü.

Benny Gantz'ın liderliğindeki Ulusal Birlik Partisi’nden milletvekili olan Gadi Eizenkot, 2015-2019 yılları arasında İsrail Genelkurmay Başkanı olarak görev almıştı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne başlattığı kara harekatında bugüne kadar 89 İsrail askeri öldü.

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