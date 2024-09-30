İsrail Savunma Bakanı'ndan Lübnan'a kara saldırısı iması

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ülkenin kuzeyindeki zırhlı birlikleri ziyaret ederek Lübnan'a yönelik olası bir kara saldırısına dair imalarda bulundu.

Gallant, burada yaptığı konuşmada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın ortadan kaldırılmasının yalnızca bir başlangıç olduğunu vurgulayarak, "Kuzey sakinlerini evlerine döndürebilmek için tüm yeteneklerimizi harekete geçireceğiz" dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Lübnan'a yönelik kara saldırılarına hazırlık yapıldığını duyurmuştu. Kuzey Komutanlığı Komutanı Ori Gordin, Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda "yeni bir aşamaya girdiklerini" belirterek, askerlerin olası bir saldırıya hazırlıklı olmaları gerektiğini ifade etti. Bu çerçevede, yedek askerlerden oluşan iki tugayın ülkenin kuzeyine konuşlandırıldığı bildirildi.

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalar sürdürmekte ve 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerine, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenlemiştir. Lübnan makamlarına göre, bu saldırılar sonucunda 104’ü çocuk, 194’ü kadın olmak üzere toplamda 1178 kişi hayatını kaybetmiştir.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldü. Bunun üzerine Hizbullah, İsrail'e roket ve füzelerle karşılık vererek saldırılara devam etti. İsrail tarafında ise bu saldırılar genellikle ordu üslerini hedef almakta ve büyük hasar bildirilmemektedir.

İsrail bombardımanları nedeniyle, ülke içerisinde yüz binlerce insan yerinden olmuş durumda. Güney kesimlerden başkent Beyrut ve kuzeye doğru bir göç dalgası yaşanırken, Suriye’ye de on binlerce kişinin göç ettiği belirtilmektedir.