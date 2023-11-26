İsrail serbest bıraktığı mahkumun evine baskın düzenledi

İsrail ile Hamas arasında yapılan insani ara anlaşması cuma günü devreye girerken, gece saatlerinde anlaşma kapsamında 2. esir grupları serbest bırakıldı. Bir yandan Filistinli mahkumları serbest bırakan İsrail güçleri bir yandan evlerine baskın düzenliyor.

İsrail, gece saatlerinde de 8 yıl sonra serbest bırakılan Filistinli mahkum Israa Al-Jaabis’in evine baskın düzenledi. Geniş bir ekiple eve baskın düzenleyen İsrail güçleri, o sırada evin dışında bekleyen gazetecilere ve Jaabis’in yakınlarına saldırarak evden uzaklaştırmaya çalıştı.