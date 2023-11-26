Netanyahu, Gazze'deki İsrail birliklerini ziyaret etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail-Filistin çatışmalarının başlamasından bu yana ilk kez Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki İsrail birliklerini ziyaret etti.

KAYNAK: İHA
Netanyahu, Gazze'deki İsrail birliklerini ziyaret etti

İsrail ve Filistin arasında 7 Ekim’de patlak veren çatışmaların 51’nci gününde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki İsrail birliklerini ziyaret etti.

"TÜM REHİNLERİMİZİ GERİ GETİRECEĞİZ"

Kask ve çelik yelek giyen Netanyahu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Rehinelerimizi geri getirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz ve sonunda hepsini geri getireceğiz" dedi.
İsrail askerleri tarafından ortaya çıkarılan Hamas tünellerinden birini gezen Netanyahu’ya çok sayıda üst düzey askeri ve siyasi yetkili eşlik etti.

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