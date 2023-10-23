İsrail şimdiye kadar 29 BM personelini öldürdü

İsrail ile HAMAS arasındaki çatışmalardan en çok siviller etkilenirken, çok sayıda BM personeli de hayatını kaybetti.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda 29 UNRWA personelinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, "Şok içerisindeyiz ve yas tutuyoruz. 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki 29 meslektaşımızın öldürüldüğü doğrulandı. Bu meslektaşlarımızın yarısı UNRWA’da öğretmendi. Ajans olarak mahvolduk” denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde bugüne kadar bin 873'ü çocuk, bin 23'ü kadın, 187'si yaşlı olmak üzere toplam 4 bin 651 kişinin hayatını kaybettiği ifade edilerek, 14 bin 245 kişinin de yaralandığı aktarıldı.