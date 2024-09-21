İsrail son 24 saatte 44 Filistinliyi öldürdü

Kaynak: AA
İsrail son 24 saatte 44 Filistinliyi öldürdü

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 44 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail, 20 Eylül Cuma sabahından bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 44 Filistinli hayatını kaybetti.

SİVİL ALTYAPI DA TAHRİP EDİLİYOR

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.

Son Haberler
Hırsız beklerken sırtlan gördü
Hırsız beklerken sırtlan gördü
Didim’de kaçak kazı yapanlar yakalandı
Didim’de kaçak kazı yapanlar yakalandı
Bakan Şimşek'in Almanya çıkarması
Maliye Bakanı'ndan Almanya çıkarması
Trabzon’da taşan dere coştu
Trabzon’da taşan dere coştu
Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Fatih Altaylı'ya ağır ifadelerle yüklendi
Yeni Akit gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Fatih Altaylı'ya ağır ifadelerle yüklendi