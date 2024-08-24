İsrail sözcüsü açıkladı: Kritik haftanın eşiğindeyiz

Kaynak: AA
İsrail sözcüsü açıkladı: Kritik haftanın eşiğindeyiz

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'deki ateşkes ve esir takası görüşmeleri kapsamında ülkesinin "kritik bir haftaya" girdiğini belirtti.

Kahire'de süren dolaylı müzakerelere dikkat çeken Hagari, Gazze'deki çatışma ve kuzey sınırındaki duruma atıfta bulunarak, ordunun hem savunma hem de saldırı kapasitesinin en üst seviyede hazırlandığını vurguladı.

Hagari, halka uyarılara karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu ve İsrail ordusunun gelişmeleri sürekli olarak kamuoyuyla paylaşacağını ifade etti. Bu sırada, Lübnan Hizbullahı'nın üst düzey komutanı Fuad Şükür'ün İsrail'in bir hava saldırısında öldürülmesinin ardından Hizbullah'ın misilleme hazırlığında olduğu bildirildi.

İsrailli yetkililer, Hizbullah'ın yakın zamanda İsrail'e karşı bir saldırı düzenleyebileceği konusunda uyarıda bulundu. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ise, çoğunluğu kadın ve çocuk olan sivil kayıplarının 40 bini aştığı ve durumun her geçen gün daha da kötüleştiği ifade ediliyor.

Bu gelişmelerin ışığında, Hamas ve İsrail arasında ateşkes ve esir takası için yapılan müzakerelerin Kahire'de devam etmesi planlanıyor. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun anlaşmaya eklemeyi önerdiği şartlar, özellikle "Philadelphi Koridoru" üzerindeki kontrol talebi, görüşmeleri tıkayan ana faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

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