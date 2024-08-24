Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu

Borsa İstanbul'da bu hafta hisse senetleri ortalama yüzde 1,57 değer kaybederken, altın ve döviz kurlarında yükseliş görüldü.
BIST 100 endeksi, haftanın en düşük seviyesi olan 9.651,21 puanla en yüksek seviyesi olan 10.109,96 puan arasında dalgalandı ve haftayı önceki hafta kapanışına kıyasla yüzde 1,57 düşüşle 9.668,10 puandan kapattı.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı, haftalık bazda yüzde 2,23 artarak 2.748 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını ise yüzde 3,21'lik artışla 18.305 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı, geçen haftaki 4.451 liradan 4.590 liraya yükseldi.
EN ÇOK KAZANDIRAN BELLİ OLDU
Döviz kurları da yükselişteydi. ABD doları yüzde 0,89 artışla 34,0000 TL'ye ulaşırken, Avro/TL ise yüzde 2,53 artarak 38,0000 TL seviyesine çıktı.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,73, emeklilik fonları ise yüzde 0,41 oranında değer kazandı. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran kategori, yüzde 3,54 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.