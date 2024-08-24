Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu

Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu
Düzenleme: Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da haftanın en çok kazandıranları ve kaybettirenleri belli oldu. İşte ayrıntılar...

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Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu 1

Borsa İstanbul'da bu hafta hisse senetleri ortalama yüzde 1,57 değer kaybederken, altın ve döviz kurlarında yükseliş görüldü.

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Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu 2

BIST 100 endeksi, haftanın en düşük seviyesi olan 9.651,21 puanla en yüksek seviyesi olan 10.109,96 puan arasında dalgalandı ve haftayı önceki hafta kapanışına kıyasla yüzde 1,57 düşüşle 9.668,10 puandan kapattı.

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Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu 3

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram fiyatı, haftalık bazda yüzde 2,23 artarak 2.748 liraya yükseldi. Cumhuriyet altını ise yüzde 3,21'lik artışla 18.305 liraya çıktı. Çeyrek altının satış fiyatı, geçen haftaki 4.451 liradan 4.590 liraya yükseldi.

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Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu 4

EN ÇOK KAZANDIRAN BELLİ OLDU

Döviz kurları da yükselişteydi. ABD doları yüzde 0,89 artışla 34,0000 TL'ye ulaşırken, Avro/TL ise yüzde 2,53 artarak 38,0000 TL seviyesine çıktı.

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Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu 5

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,73, emeklilik fonları ise yüzde 0,41 oranında değer kazandı. Yatırım fonları arasında en çok kazandıran kategori, yüzde 3,54 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

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Borsa'da büyük hareketlilik. Haftanın en çok kazandıran ve kaybettirenleri belli oldu 6
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