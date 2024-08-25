Hizbullah İsrail'e karşı operasyona başladıklarını açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Hizbullah İsrail'e karşı operasyona başladıklarını açıkladı

Hizbullah ve İsrail arasında karşılıklı füze saldırıları yapılırken, Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail’e karşı Erbain operasyonuna başladıklarını açıkladı.

Hizbullah ve İsrail ordusu bu sabah karşılıklı füze ve hava saldırıları yaptı. 135 kilometrelik sınır hattında aralıksız sirenler çalarken BBC kısa süre içinde bir başka ülkeden İsrail'e saldırı beklendiğini bildirdi.

Yaşanan gelişmeler sonra akşama doğru İsrail donanmasına ait geminin vurulduğu görüntü ortaya çıktı. Lübnan Hizbullahı Hareketi Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına dair vatandaşlarına seslendi.

Nasrallah, İsrail'e misillemeyi bugün başlattıklarını ancak bunun bir başlangıç olduğunu ve devamının geleceğini belirtti.

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"İNTİKAM ALMAKTAN VAZGEÇMEDİK"

İsrail'in tüm kırmızı çizgileri aştığını belirten Nasrallah, devamında şöyle konuştu:

"Çok sayıda Lübnanlı sivili şehit etti. Operasyona Erbain günü adını verdik. Lübnan'daki sivilleri koruyoruz. Hedef askeri olacaktır. Bu operasyonlarda iki silah kullanıldı. Askeri hedef Tel Aviv şehrine yakındı. Büyük hedefleri belirledik. İntikam almaktan vazgeçmedik, bu ilk aşamaydı."

Hizbullah lideri, örgütün üst düzey komutanlarından Fuad Şükür suikastına yanıtın pek çok nedenden dolayı geciktiğini söyledi. Buna Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bölgedeki askeri hareketliliğinin de dahil olduğunu açıkladı.

Misillemeyi sivil bölgeleri hedef alarak yapmamaya karar verdiklerini duyuran Nasrallah, Tel Aviv'e yakın bir istihbarat üssü askeri bölgeleri hedef aldıklarını belirtti.

İsrail'in operasyondan yarım saat önce Lübnan'ı vurmaya başladığını söyleyen Nasrallah, "Askeri operasyonumuz planlandığı gibi ve hassasiyetle tamamlandı" dedi.

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