İsrail 'taktiksel duraklamaya' hazırlanıyor. Biden ile Netanyahu arasında kritik görüşme

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında "taktiksel duraklamayı" ele aldıkları belirtildi.

KAYNAK: İHA
İsrail 'taktiksel duraklamaya' hazırlanıyor. Biden ile Netanyahu arasında kritik görüşme

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Biden ve Netanyahu’nun görüşmede İsrail, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki son gelişmeleri ele aldıkları belirtildi.

Biden ve Netanyahu’nun Gazze Şeridi’ndeki rehinlerin serbest bırakılması için devam eden çabaları tartıştıkları aktarılan açıklamada, liderlerin "Gazze Şeridi’ne yönelik insani yardımlardaki artışı memnuniyetle karşıladıkları ve yardımların önemli ölçüde artırılmasını ele aldıkları" ifade edildi.

Biden’ın Netanyahu’ya sivillerin askeri operasyonlar sırasında korunması gerektiğini vurguladığı ifade edilen açıklamada, “İki lider, sivillere devam eden çatışma alanlarından güvenli bir şekilde ayrılmaları için fırsat verilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahibi sivillere ulaşması ve rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için taktiksel duraklama ihtimalini tartıştı” denildi.

Öne Çıkanlar
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
YKS başvuru tarihleri belli oldu mu? 2024 YKS ne zaman?
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Beşiktaş'ın Kosovalı futbolcusu Rashica'nın hangi maçta oynayacağı belli oldu. Beşiktaş - Başakşehir ile İsrail - Kosova maçı aynı tarihte oynanacak
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Kasım ayında burçları neler bekliyor? Kasım aylık burç yorumları
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
Beşiktaş'ı kimin kurtaracağını Gürel Yurttaş açıkladı. Beşiktaş'ın evlatlarına 'Sizi düşünmüyorum' diyen mi, 'Birlikte çalışacağız' diyen mi?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 141. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?
Son Haberler
BMGK, Gazze konusunda yine anlaşma sağlayamadı Dünya
BMGK, Gazze konusunda yine anlaşma sağlayamadı
Özel'den mesleği bıraktığını açıklayan Yarkadaş'a çağrı: Kararını yeniden değerlendirmeli Gündem
Özel'den mesleği bıraktığını açıklayan Yarkadaş'a çağrı: Kararını yeniden değerlendirmeli
Yüksekova’da trafik kazası geçiren polis memuru hayatını kaybetti Yaşam
Yüksekova’da trafik kazası geçiren polis memuru hayatını kaybetti
ABD: İsrailli bakanın Gazze'ye yönelik nükleer tehdidi kabul edilemez Dünya
ABD: İsrailli bakanın Gazze'ye yönelik nükleer tehdidi kabul edilemez
Ürdün’den İsrail’e ‘tehcir’ resti: Savaş ilanı olarak değerlendireceğiz Dünya
Ürdün’den İsrail’e ‘tehcir’ resti: Savaş ilanı olarak değerlendireceğiz
İran’dan flaş ‘ateşkes’ açıklaması: ABD bize mesaj gönderdi Dünya
İran’dan flaş ‘ateşkes’ açıklaması: ABD bize mesaj gönderdi