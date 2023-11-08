İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında tutuklama kararı çağrısı

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Naledi Pandor, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM), Filistin'de kadınların, yaşlıların ve çocukların öldürülmesinden sorumlu olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve üst düzey İsrailli yetkililer hakkında tutuklama kararı çıkarması çağrısında bulundu.

Bakan Pandor, Ulusal Meclis oturumunda yaptığı konuşmada, "Çocukların, kadınların ve yaşlıların İsrail tarafından öldürülmesi, UCM'nin, uluslararası ceza hukukunun ihlallerinden sorumlu olan Netanyahu da dahil olmak üzere kilit karar vericiler için derhal tutuklama emri çıkarmasıyla sonuçlanması gereken bir eylemdir" dedi.

Pandor, Güney Afrika'nın da Filistin'de işlenen, sivilleri, kamu altyapısını, Birleşmiş Milletler (BM) binalarını ve diğer savunmasız hedefleri hedef alan savaş suçları karşısında dehşete düştüğünü belirterek, "Bu eylemler biz Güney Afrikalı siyahlara, apartheid döneminde yaşadığımız deneyimleri hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Güney Afrikalı siyahların Filistin'de olanlara öfkelerini ve endişelerini ifade etmek için sokaklara döküldüklerini belirten Pandor, Filistin'de yaşanan yıkımın sonuçlarının korkunç olduğuna dikkati çekti.

Pandor, Güney Afrika'nın acil ve kapsamlı bir ateşkes çağrısını tekrarlayarak, İsrail'in saldırılarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ifade etti.

İsrail'in kendini askeri yollarla savunma hakkının, bazı çevreler tarafından bilinçli yahut bilinçsiz şekilde, Filistin'de yaşananları haklı çıkarmak için yanlış yorumlandığı değerlendirmesinde bulunan Pandor,"Sistem Filistin halkını hayal kırıklığına uğrattı" diye konuştu.