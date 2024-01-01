İsrail tarihinde bir ilk Netanyahu'ya yüksek mahkemeden kötü haber geldi

İsrail’de ülke genelinde protestolara neden olan tartışmalı yargı reformuna yönelik itiraz, Yüksek Mahkeme heyeti tarafından incelenerek karara bağlandı.

Mahkemenin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisini sınırlandıran yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasayı Yüksek Mahkeme heyeti, 7’ye karşı 8 oyla iptal etti.

İlgili karar ile Yüksek Mahkeme, İsrail tarihinde bir ilke imza atarak Temel Yasalar içerisinde yer alan bir yasayı lağvetmiş oldu.

Heyette yar alan 15 yargıçtan 12'sinin mahkemenin Temel Yasaları iptal etme yetkisine sahip olduğu konusunda aynı fikirde olduğu belirtilirken, İlgili karar bir ilk olma niteliği taşıyor. Hükümet ise, karara tepki göstererek, Yüksek Mahkeme'nin Temel Yasaları iptal etme yetkisinin olmadığı fikrini savunuyor.

TARTIŞMALI YARGI REFORMU



İsrail’de Yüksek Mahkeme’nin yetkilerini sınırlandıran tartışmalı yargı reformunun ilk kısmını oluşturan yasa tasarısı 24 Temmuz’da mecliste 3’üncü kez yapılan oylamada 64 "evet" oyuyla kabul edilmişti.

Muhalefet ise meclisi terk ederek oylamaya katılmamıştı. Ülke genelinde protestolara neden olan tasarının kabul edilmesiyle Yüksek Mahkeme’nin tutarsız bulduğu hükümet kararlarını engelleme yetkisi kaldırılmıştı.

İsrail'in yazılı bir anayasası bulunmazken, İsrail'de Yüksek Mahkeme en yüksek yargı organı olarak görev yapıyor.