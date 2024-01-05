İsrail yine Mescid-i Aksa’ya müdahale etti

Kaynak: İHA
İsrail yine Mescid-i Aksa’ya müdahale etti
İsrail güçleri, cuma namazını Doğu Kudüs’teki Mescid-i Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere müdahale ederken, bir İsrail askerinin yere ittiği yaşlı bir kadın düşerek bayıldı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddetini her geçen gün arttırdığı saldırılar 91. gününde hala sürerken, işgal altındaki Doğu Kudüs’te de Cuma namazı öncesi gerilim yeniden arttı. İsrail güçleri, koyduğu yaş şartına takılan Filistinlilerin sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya girişine izin vermedi. İçeri alınmayan Filistinliler ise namazı Mescid-i Aksa'nın çevresindeki mahallelerde kılmak isteyince İsrail güçleri, mahallelerde toplanan Filistinlilere müdahale etti.

Yasak ve kısıtlamaları sürdüren İsrail güçleri, kadınların da Mescid-i Aksa’nın çevresine girişine izin vermedi. Yaşlı bir kadına müdahale eden İsrail askeri, kadına şiddete başvurarak müdahale etti. İsrail askerinin sert bir şekilde ittiği yaşlı kadın bariyerlerin önüne savrularak düştü. Çevrede bulunanların yere düşen kadına yardımına da izin vermeyen İsrail askeri ile çevrede bulunan Filistinliler arasında arbede çıktı. Filistinli kadın ise kısa süreli baygınlık geçirdi.

FİLİSTİN’DE CAN KAYBI 22 BİN 600’A YÜKSELDİ

İsrail’in 7 Ekim’de saldırılarına başladığı Gazze’de can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bugüne kadar Gazzed’de yaşamını yitirenlerin sayısının 22 bin 600’e, yaralı sayısının ise 57 bin 910’a yükseldiğini açıkladı.

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