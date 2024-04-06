İsrail’de 100 bin kişi Netanyahu’ya istifa çağrısında bulundu

İsrail’in dört bir yanında hükümet aleyhinde protestolar sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi’ndeki politikasını protesto eden yaklaşık 100 bin kişi Başkent Tel Aviv’de bir araya geldi.

Erken seçim çağrısında bulunan kalabalık, esir anlaşmasının kabul edilmesini talep ederken, İsrail bayrakları ve hükümet aleyhinde sloganların yer aldığı pankartlar taşıyan İsrailli göstericiler, Netanyahu hükümetini istifaya çağıran sloganlar attı.

İsrail polisin göstericilere müdahale etmesinden sonra yaşanan arbedede yere düşen 2 kadına sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi. Bir gösterici ise gözaltına alındı.