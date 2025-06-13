İsrail'de Bakanlara şok yasaklar!

İsrail'in İran'a yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyonun ardından, İsrail'de güvenlik ve savunma alanında olağanüstü önlemler alınmaya devam ediyor.

Son olarak; İsrail iç istihbaratı Şin Bet'in tüm bakanların kamusal alanlara çıkmasını ve çevrimiçi mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı kullanmasını yasakladığı bildirildi.

Ülke genelinde yüksek alarm devam ederken, hükümet ve güvenlik güçleri olası misilleme tehditlerine karşı tetikte.

İsrail, sabah saatlerinde düzenlediği saldırının ardından yeni bir saldırı dalgası başlattı. İran’ın büyük şehirleri Tebriz ve Şiraz hedef alındı.

İsrail ordusu, İran’ın nükleer programını hedef alan “Yükselen Aslan” operasyonunu başlattığını açıkladı.

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