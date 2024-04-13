İsrail’de eğitime ara verildi

İran'ın olası misilleme saldırısı riskiyle İsrail'de tedbirler artarken, Hagari yaptığı açıklamada, saldırı tehdidi sebebiyle ülkede eğitim faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Hagari, yeni kısıtlamaların da sivillerin toplanmasını engellemek için getirildiğini dile getirerek, toplantı ve buluşmaların en fazla bin kişiyle sınırlı olduğunu ifade etti.

Ayrıca, pazartesi saat 23.00'e kadar sürecek olan kısıtlamaların okul gezileri ve kamplar için de geçerli olduğunu aktardı.

Hagari, İsrail'in hava savunmasının alarmda olduğunu ve hazır bekleyen "düzinelerce uçağın gökyüzünde" olduğunu vurguladı.