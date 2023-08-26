İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı protestolar 34'üncü haftasında

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, Meclis'ten geçirdiği tartışmalı yargı düzenlemesine karşı İsrail'in Hayfa kentinde gerçekleştirilen protesto gösterileri 34. haftasında devam etti.
HURİB KAVŞAĞI PROTESTOLARIN SEMBOLÜ OLDU
Binlerce İsrailli, bayraklar, yargı düzenlemesi karşıtı pankartlar, trampet ve düdüklerle Hayfa'nın işlek noktalarından Kermel Caddesi'nde toplandı.
Göstericiler Kermel Caddesi'nden Netanyahu hükümeti karşıtı protestolarda sembol haline gelen Hurib kavşağına doğru yürüdü.